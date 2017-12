Trumpi Vene-uurimine võis saada alguse baaris kelkimisest

Ajalehe New York Times andmetel ütles Papadopoulos 2016. aasta maikuus ühes Londoni baaris Austraalia diplomaadile Alexander Downerile, et Venemaal on igasugust niiöelda poliitilist kõntsa demokraatide presidendikandidaadi Hillary Clintoni kohta.

Austraalia edastas informatsiooni USA võimuesindajatele, kui demokraatide elektronkirjavahetus avalikkusele lekitati.

Väljaande hinnangul võis just Papadopoulosi kelkimine saada tõukeks uurimise alustamisele, kuid pole selge, mida täpsemalt ohtralt alkoholi tarbinud mees lõpuks Downerile lobises.

Trumpi vabatahtlik välisnõunik 2016. aasta presidendivalimiste ajal on tunnistanud, et valetas FBI-le oma sidemetest Venemaaga valimiskampaania ajal ja üritas neid varjata.

Vene president Vladimir Putin on korduvalt öelnud, et süüdistused Moskva sekkumisest USA eelmise aasta presidendivalimistesse, eriti Donald Trumpi kampaaniameeskonna kaudu, on puhas väljamõeldis, mille taga on Ameerika sisepoliitika.

«Kõik, mis puutub sellesse niinimetatud Vene toimikusse, on jätkuva sisepoliitilise võitluse ilming ja kuulub fantaasia valdkonda,» ütles Putin viimati teemat kommenteerides.