Saksa parlamendiliider on vastu Euroopa Ühendriikide ideele

Endine Saksamaa rahandusminister ja riigi üks mõjukamaid poliitikuid Schäuble väljendas vastumeelsust hiljutisele Sotsiaal-Demokraatliku Partei esimehe Martin Schulzi üleskutsele luua tulevatel aastatel midagi Euroopa Ühendriikide sarnast.

Ehkki Scäuble tunnistas vajadust tugevama Euroopa järele, ei ole ta Schulzi plaani osas kuigi optimistlik.

«Öelda, et keegi soovib luua viie aasta jooksul Euroopa Ühendriike ja need riigid, kes sellega kaasa ei lähe, visatakse välja, on viisakalt väljendudes veidi lühinägelik,» kommenteeris Schäuble.

Parlamendijuht lisas, et kiirelt muutuvatel aegadel on loomulik, et inimesed vajavad kindlustundeks riiklikku traditsioonilist pidepunkti ning selle ära võtmine oleks vale.

Schäuble märkis, et eelistab pigem Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni hiljutist ettepanekut, mis näeb ette EL-i arengut ilma selle institutsionaalse struktuuri muutmiseta, kuid on vastu integratsiooni lõpetamisele.

«Maailm ei luba meil puhata,» märkis ta. «On ohtlik puhata näiliselt rahulikel ja jõukatel aegadel.»