Uus-Meremaal võeti vastu uus aasta

Kell 13 Eesti aja järgi tähistatakse uue aasta saabumist Uus-Meremaal. Venemaale ja Austraaliasse jõuab uus aasta kell 14, Sydneys oodatakse randa ilutulestikku vaatama ligi pooltteist miljonit inimest.

Paljudes suurlinnades korraldatakse aastavahetusel erilisi sündmusi. Näiteks Indoneesias Jakartas korraldab riik 500 noorpaari ühise laulatuse.

Samoa and Kiribati are the first to welcome the new year. https://t.co/EKEjUVXMnE