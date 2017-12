2017. aasta välismeemides

Trump joonistab

Donald Trumpi kiindumus pidulike allkirjastamistseremooniate vastu on leidnud internetis ohtralt vastukaja.

Trump ja auto

Samuti visatakse nalja Trumpi ebatavalise käitumise üle. Näiteks see kuulus kaader rekaga kihutamist imiteerivast presidendist.

Bushi pontšo

The George W. Bush reaction cam during Trump's inauguration speech was lit pic.twitter.com/x33V19MLTn — Max Tani (@maxwelltani) January 20, 2017

Prseident George W. Bushi vihmakeebiga sehkendamine Trumpi ametissevannutamisel ei jäänud kaameratel märkamata.

Covfefe

Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2017

Trumpi Twitteri uudissõna tekitas palju küsimusi, mis jäidki vastuseta. Selle asemel pööras Trump näpuvea enda kasuks ja palus inimestel mõistatada, mida võiks covfefe tähendada.

Rakettmees

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2017

Kim Jong-uni nimetamine Väikeseks Rakettmeheks on tõenäoliselt üks vastuolulisemaid avaldusi ÜRO Peaassambleel. Nüüdseks on hüüdnimest saanud juba Trumpi firmamärk.

Trump ja helendav kera

You know, there's something familiar about that orb... pic.twitter.com/TrWQyH9Xhf — 3-bit Gamer Show (@3bitGamerShow) May 22, 2017

Donald Trumpi, Saudi kuninga Salmani ja Egiptuse president Abdel Fattah el-Sisi poseerimine kummalise helendava keraga näeb välja nagu klassikaline filmikaader.

John Kelly kuulab Trumpi ÜRO kõnet

John Kelly, left, reacts as he listens to President Trump's U.N. speech. (Photo: Mary Altaffer/AP) https://t.co/mPR68T7rJ4 pic.twitter.com/MGNQ2jVWVc — Colin Campbell (@colincampbell) September 19, 2017

Valge Maja kabinetiülema reaktsioon Väikesele Rakettmehele ütleb kõik.

Mike Pence katsub asju

Pence:....Shiny

Rubio:The sign says "Do Not Touch" Mike!

Pence:....Shiny pic.twitter.com/vyBqZBiBZd — St Peter (@stpeteyontweety) July 7, 2017

USA asepresident Mike Pence ei saanud NASA keskust külastades vastu kiusatusele puutuda eset, millele oli asetatud suur silt «Mitte puutuda».

Theresa May katastroofiline kõne

Suurbritannia peaministril läks tooride parteikongressil kõnet pidades kõik aia taha. Esmalt ulatas üks vembumees talle paberi ametist lahkumise avaldusega.

The prankster’s P45, found by May’s lectern pic.twitter.com/RNVcqY9jXj — Robert Peston (@Peston) October 4, 2017

Seejärel tabas Mayd köhahoog.

.@Theresa_May struggles to get through her party conference speech after having a coughing fit #CPC17 pic.twitter.com/5suiMlnYif — Sky News (@SkyNews) October 4, 2017

Ja viimaks pudenes laiali ka kiri peaministri selja taga.