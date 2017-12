Iraani meeleavaldused muutusid veriseks

Iraani lääneosas Dorudis hukkus ööl vastu tänast kaks valitsustvastast protestijat, teatas Lorestani provintsi asekuberner.

Kohaliku allika sõnul tormas kamp meeleavaldajaid kuberneri kontorisse ja süütas hoone. Korrakaitsjad avasid seejärel inimeste pihta tule ja vigastasid viit meeleavaldajat, kellest kaks hukkus.

Iraan ei näe Trumpi säutsudes väärtust

USA president Donald Trump elas pühapäeval säutsudega taas kaasa valitsusvastastele meeleavaldajatele Iraanis, öeldes, et Washington jälgib tähelepanelikult võimalikke inimõigusrikkumisi riigis.

«Rahvas on viimaks taipamas, kuidas nende raha ja rikkust varastatakse ja raisatakse terrorismi peale,» säutsus Trump, kelle sõnul paistab, et iraanlased «ei lepi enam sellega».

«USA jälgib tähelepanelikult inimõigusrikkumisi,» lausus Ühendriikide riigipea.

Iraani meeleavaldusi kommenteeris ka Briti välisminister Boris Johnson, öeldes, et jälgib «sündmusi Iraanis murelikult».

«Ärge erutuge,» vastas Trumpile suunatud säutsus Iraani parlamendi rahvusvaheliste asjade direktor Hossein Amir-Abdollahian. "Ässitustegevus, rahutused ja kaos on midagi muud kui kogunemised ja rahumeelsed meeleavaldused inimeste elatise nimel."

Laupäeval säutsus Trump, et «rõhuvad režiimid ei saa igavesti kesta ja saabub päev, mil iraani rahval seisab ees valik».

Iraani välisministeeriumi pressiesindaja teatas seepeale, et «iraani rahvas ei näe Trumpi märkustes mingit väärtust».

Mis toimub?

Neljapäeval algasid Iraanis Mashhadi linnas hinnatõusude vastased meeleavaldused, mis kasvasid üle valitsusvastasteks protestideks ja levisid teistesse linnadesse.

Teokraatliku režiimiga rahuleolematute aktiviseerumine on sundinud tegudele ka Iraani ühiskonna konservatiivsemaid osi.

Režiimimeelsed tudengid korraldasid pühapäeval Teherani ülikoolis teist päeva meeleavaldusi.

Ööl vastu pühapäeva sai Dorudi linnas eri rühmituste vahelistes kokkupõrgetes surma kaks inimest. Vahistatud on kümneid inimesi. Nende täpne arv pole teada, kuid Teheranist 300 kilomeetrit edelas asuvas Arakis peeti kohaliku ametniku sõnul ööl vastu pühapäeva kinni 80 inimest.

Iraani võimud on püüdnud tõmmata eraldusjoone režiimivastaste protestide ja majandusoludest tingitud õigustatud pahameelepursete vahele.

Valitsusvastaste protestide näol on tegemist tõsiseima siseriikliku väljakutsega islamivabariigile pärast 2009. aasta demokraatiameelset nn rohelist revolutsiooni.

Alates 2009. aastast suurimad meelevaldused said alguse kerkivate kütuse- ja toiduhindade suhtes pahameele näitamisest, kuid on nüüdseks võtnud poliitilise tooni.

Mõned meeleavaldajad on kutsunud üles vaimulikku liidrit ajatolla Khameneid tagasi astuma. Tänavatelt on rebitud maha ajatolla pildiga plakateid. Tegu on Iraanis pretsedenditu olukorraga, millele võimudelt on oodata karmi reaktsiooni.

Protestors in #Iran chant: “We rather die than to accept humiliation” and “You clerics who lack character, you are a disgrace to our country.”

City: Rasht #IranProtests #تظاهرات_سراسرى #يحدث_الان_في_ايران #متحد_شویم #تظاهرات #IranProtest #FreeIran pic.twitter.com/0w1FQg5aHS