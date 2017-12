Vene suursaadik: Eesti ja Venemaa võiks koostöö arenguga rahul olla

Lõppev aasta kinnitas, et Eesti ja Venemaa elanikkond tunneb teineteise vastu tõmmet, ütles enda uusaastapöördumises Vene suursaadik Eestis Aleksandr Petrov ja märkis samuti, et mõlema riigi regioonidevaheline koostöö väärib tunnustust.

Petrovi hinnangul võiksid Eesti ja Venemaa olla rahul sellega, kuidas on arenenud piiriäärne ja regioonidevaheline koostöö. Selle taustal võib näha aga ka seda, kuivõrd on veel kasutamata mõlema riigi koostööpotentsiaal teistes valdkondades, rõhutas Petrov. Samas annab see mõlemale riigile kätte sihid, millistes suundades algaval aastal töötada ja Petrovi kinnitusel on Venemaa selleks tööks valmis.

Petrovi sõnul kinnitab eesti- ja venemaalaste vastastikust huvi statistika, mis näitab oluliselt suurenenud turistide arvu. Nimelt on Eestit väisavate Vene turistide arv kasvanud peaaegu 20 protsendi võrra. Umbes sama suhtarv iseloomustab ka Eesti turistide voogu Venemaale.

Mõlemal riigil võiks olla ka vastastikune huvi nii kultuuri, kunsti kui ka vaimumaailma vastu, ütles Petrov ja lisas, et aasta jooksul on tõepoolest toimunud terve rida suuri sündmusi, mis seda illustreerivad. Petrov tõi näiteks teatrifestivali Kuldne Mask Eestis, Peterburi kohtumised Tallinnas ja Narvas peetava kultuurifestivali Sõpruse Sild.

Petrov ütles enda uusaastapöördumises, et kui rääkida olukorrast maailmas tervikuna, andis aasta 2017 väga palju põhjust muretsemiseks. Petrov rõhutas, et ainult ühises koostöös saab edukalt võidelda uute ohtudega. Petrov avaldas soovi, et Eesti ja Venemaa osaleksid selles võitluses üheskoos – saaksid koos aru globaalsetest muredest ja töötaksid koos selle nimel, et need lahendada.

Petrov soovis enda pöördumise lõpus edu, optimismi ja kindlustunnet homsesse päeva ning head uut aastat ja uut õnne.

Vene suursaadiku uusaastapöördumist näeb SIIT.