USA loodab Iraanis vabaduse ja inimõiguste võidutsemisele

"Me palvetame, et võidutseksid vabadus ja inimõigused," ütles Haley.

USA president Donald Trump hoiatas varem päeval, et Ühendriigid jälgivad Iraani arenguid ja võimalikke inimõigusrikkumisi suure tähelepanuga.

"Suured protestid Iraanis. Inimesed on lõpuks aru saanud, et nende raha ja jõukust varastatakse ja kasutatakse terrorismi toetamiseks. Paistab, et nad ei kavatse seda enam kannatada," ütles Trump.

Iraani president Hassan Rouhani ütles pühapäeval esimestes märkustes riigis neljandat päeva kestvate rahutuste kohta, et valitsus peab pakkuma "ruumi kriitikale", ent nimetas vägivalda vasuvõetamatuks.

"Kriitika erineb vägivallast ja avaliku vara hävitamisest," ütles Rouhani valitsuskabineti kohtumisel märkustes, mida vahendas riiklik telekanal.

Presidendi sõnul peavad valitsusasutused pakkuma ruumi "seaduslikule kriitikale ja protestile".

Rouhani ütles, et USA presidendil Donald Trumpil, kes on viimasel kahel päeval Iraani valitsusvastaste protestijate toetuseks korduvalt sõna võtnud, ei ole mingit õigust avaldada poolehoidu meeleavaldajatele, keda ta on varem nimetanud terroristideks.

"See mees, kes tahab täna Ameerikas avaldada poolehoidu meie rahvale, on unustanud, et ta nimetas paar kuud tagasi Iraani rahvast terroristideks," lausus islamivabariigi president.