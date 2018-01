Kataloonia kriis läks maksma miljard eurot

Luis de Guindos` sõnul mõjutas riigi SKTst viiendiku moodustava Kataloonia majanduse aeglustumine kogu riiki tervikuna.

«Kataloonia kasv oli üle Hispaania keskmise, see oli üks Hispaania majanduse mootoreid,» selgitas minister raadios. «Neljandas kvartalis on see aga muutunud koormaks.»

De Guindos` hinnangul võis kriis kokku maksma minna 1,2 miljardit eurot.

Eraldumismeelsest piirkonnast lahkus üle 3100 ettevõtte, nende seas ka suured pangad ja teenindusfirmad, mis oma peakorterid Katalooniast ära viisid.

De Guindos süüdistas olukorras eelmise katalaani valitsuse tekitatud äärmist ebakindlust, muret ja üldise usalduse kadumist.

Oktoobris kuulutas Kataloonia pärast õigustühist referendumit välja iseseisvuse, mille järel peaminister Mariano Rajoy otsustas piirkonnas kontrolli üle võtta ja saata Kataloonia valitsus laiali ning pidada uued parlamendivalimised.

21. detsembril toimunud valimistel võitsid enamuse aga eraldumismeelsed parteid, mis tähendab, et kriis jätkub tõenäoliselt ka sel aastal.