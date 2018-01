Tuumanupust tugevama Euroopani: millised olid maailma riigipeade uusaastakõned?

Donald Trump, USA

«Milline aasta see on olnud ja me alles alustame! Aasta 2018 saab olema fantastiline! Koos me muudame Ameerika taas suureks! Head uut aastat!» kirjutas president Trump Twitteris.

Donald Trump perega Mar-a-Lagos. | FOTO: JONATHAN ERNST/Reuters/Scanpix

Ühendriikide riigipea võttis uue aasta vastu Floridas oma Mar-a-Lago kuurordis, kus jätkas postitusi sotsiaalmeediasse.

Tema sõnul käib rahva käsi praegu paremini kui varem ja mõningaid valitsuse saavutusi, nagu relvakandmisõiguse kaitsmine, edusammud võitluses äärmusrühmituse Islamiriik (IS) vastu ning piirikaitse tugevdamine, pole tarvis mainidagi.

«Miks peaksid nutikad valijad tahtma valida 2018. aasta valimistel demokraate kongressi, kui nende poliitika tapaks täielikult alates nendest valimistest loodud suure jõukuse,» säutsus Trump Twitteris järgmise aasta novembris peetavatest kongressi vahevalimistest rääkides, kus vabariiklastel on mõlemas kojas kaitsta enamus.

Vladimir Putin, Venemaa

Vene president Vladimir Putin soovis eile traditsioonilises uusaastatervituses kaasmaalastele muutusi paremuse poole ja Venemaale rahu ja õitsengut.

Vladimir Putin. | FOTO: Michael Klimentyev/Sputnik

«Toogu uus aasta muutusi paremuse poole iga inimese ja pere elus,» ütles Putin kõnes venemaalastele, mille kandsid üle riigitelevisioon ja mida vahendasid Vene uudisteagentuurid.

Esimesena kuulsid Putini uusaastatervitust Vene Kaug-Ida elanikud, kellele saabus uus aasta Eesti aja järgi kell 2 eile pärastlõunal.

Vene riigijuht edastas erisoovid kõigile, kes aastavahetsel töötavad, täites oma sõjalist või muud ametialast kohust. Samuti tänas Putin venelasi usu eest endasse ja oma riiki.

Xi Jinping, Hiina

«Hiina etendab oma osa rahvusvahelise korra kaitsmises ja kliimamuutuste vastases võitluses, kaitstes kindlalt ÜRO autoriteeti,» ütles president Xi Jinping eile uusaastakõnes, lubades juurida aastaks 2020 riigi maapiirkondades välja vaesuse.

Hiina president Xi Jinping. | FOTO: Scanpix

Xi sõnul on hiina rahvas pühendunud majandusreformide elluviimisele 2018. aastal, mil möödub 40 aastat endise riigipea Deng Xiaopingi juhitud majandusreformide algusest.

President möönis ka puudujääke valitsuse töös. «Sellepärast peame tugevdama vastutustunnet ja tegema head tööd inimeste heaolu tagamisel,» lausus Xi, lisades, et rahva heaolu on Kommunistliku partei ja valitsuse suurim poliitiline saavutus.

Rahvusvahelistest teemadest rääkides lubas Xi, et Hiina kaitseb kindlameelselt ÜRO autoriteeti, täidab aktiivselt riigi rahvusvahelisi kohustusi ja jääb kindlalt pühendunuks kliimamuutuste vastases võitluses antud lubadustele.

Kim Jong-un, Põhja-Korea

«Tuumanupp on mul alati laual. See ei ole mingisugune väljapressimine, vaid reaalsus,» märkis Kim uusaastakõnes.

Põhja-Korea liider Kim Jong-un. | FOTO: KCNA/Reuters/Scanpix

Kim kutsus ühtlasi riiki ja rahvast üles tõhustama veelgi ballistiliste rakettide ja tuumalõhkepeade tootmist, et tagada enda kaitsevõime.

«Me peame massitootma tuumalõhkepäid ja ballistilisi rakette ning vähendama nende valmistamisele kuluvat aega,» rääkis Põhja-Korea liider. «Põhja-Korea saab hakkama igasuguste USA tuumaähvardustega ja meil on tugev tuumaheidutus, mis hoiab ära Ühendriikide tulega mängimise.»

Emmanuel Macron, Prantsusmaa

Emmanuel Macron | FOTO: LUDOVIC MARIN/AFP/Scanpix

Prantsuse president Emmanuel Macron nimetas 2018. aastat otsustavaks ning märkis, et koostöö Saksamaa ja Prantsusmaa vahel on võti tugevama Euroopa saavutamiseks, et EL suudaks konkureerida ka Hiina ja USAga.