Egiptuses tapeti rünnakus alkoholipoele kaks kristlast

Tulistamine leidis aset vaid kolm päeva pärast seda, kui tagaotsitav džihadist tappis pealinnast lõunas asuvas kirikus üheksa inimest.

Ründaja saabus mototaksol ning avas tule alkoholipoele Kairo eeslinnas Gizas umbes kell 1.30 öösel, kui tänavad olid endiselt tulvil pidutsejaid.

Poe kristlasest omanik jäi ellu, kuid temaga koos pidutsenud kaks sõpra said surma. Politsei uurib endiselt rünnaku põhjust.

Alkoholi tarvitamine on islamis keelatud ja enamasti koptidele kuuluvaid alkoholipoode on ka varem rünnanud moslemid, kelle arvates tuleks need keelata.

Mullu 2. jaanuaril lõikas islamiäärmuslane kõri läbi koptist alkopoe omanikul Vahemere äärses Alexandria linnas.

Ründaja mõisteti surma, kui ta oli kohtus öelnud, et tapaks kõik alkoholimüüjad, kui vaid saaks.

Egiptuse 93 miljonist elanikust moodustavad kopti kristlased umbes kümme protsenti, millega nad on piirkonna suurim usuvähemus.

Mullu tapeti kirikurünnakutes, mille võttis omaks äärmusrühmituse Islamiriik (IS) Egiptuse haru, kümneid kristlasi.