USA piloot keeras linnu pärast otsa ringi

Lennufirma kirjutas teadaandes, et eile vahetult pärast starti avastasid Detroitist Atlantasse suunduva lennu 1943 piloodid kokpitist väikese linnu. Ootamatu reisija oli sisenenud lennukisse pardalemineku ajal.

Kapten otsustas, et võimalike ootamatuste vältimiseks on parem ots ringi keerata. Lennuk maanduski Detroitis, lind püüti kinni ja toimetati lennukist välja.

Pärast maandumist sõnas reisija Shane Perry väljaandele The Washington post, et nägi pilooti piletimüüjaga rääkimas. "Oma 18-aastase karjääri jooksul on see esimene kord kui ma sellist asja näinud olen," kommenteeris piloot müüjale.

Lennujälgimisleheküljelt on näha, kuidas lennuk eile tagasipöörde tegi ja Detroiti naases.