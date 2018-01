Trump ähvardab Pakistani abirahast ilma jätta

«Ühendriigid on rumalal moel andnud Pakistanile viimase 15 aasta jooksul abina üle 33 miljardi dollari, nemad pole vastanud muu kui vaid vale ja pettusega, pidades meie liidreid rumalateks,» kirjutas Trump oma 2018. aasta esimeses Twitteri postituses.

«Nad on pakkunud pelgupaika terroristidele, keda me jahime Afganistanis, ning vähe abi. Nii see enam ei lähe!» jätkas president.

Möödunud nädalal kirjutas New York Times, et Trumpi administratsioon kaalub tõsiselt, kas jätta Islamabadile andmata 255 miljonit dollarit niigi viibinud abi, sest see ei ole terrorirühmitusi Pakistanis piisavalt jõuliselt maha surunud.

USA-Pakistani suhted on Trumpi ametiajal järsult halvenenud. Augustis deklareeris ta, et Pakistan pakub turvalist pelgupaika kaose, vägivalla ja terrori esindajaile.

Varem sel kuul Trump juba vihjas, et võib abi sootuks lõpetada.

«Me maksame Pakistanile iga aasta suuri summasid. Nad peavad aitama,»» ütles ta oma riiklikku julgeolekustrateegiat avalikustades.