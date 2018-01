Vene eksperdid kahtlevad Pyongyangi raketiähvardustes

«See on tema [Kimi] soovmõtlemine,» ütles esmaspäeval Vene strateegiliste raketivägede endine staabiülem Viktor Jessin.

«Põhja-Koreal võib olla lõhkepäid, kuid puuduvad töökindlad kandjad. Põhja-Korea on võimeline välja tulistama üksikuid rakette, kuid USA raketitõrjevõrgustik teeb need kahjutuks,» märkis erukindralpolkovnik.

«Põhja-Korea raketid ei ole täiuslikud ning neil puuduvad süsteemid, mis võimaldaksid läbi tungida raketitõrjest,» lausus Jessin.

Ta lisas ühtlasi, et Põhja-Korea rakettide Hwasong-14 ja Hwasong-15 katsetused ei ole olnud kõikehõlmavad. «Sellest ei piisa, et neid kasutusele võtta. On ka ebaselge, mitu raketti nad on ehitanud. Ma arvan, et neid on käputäis,» lisas ta.

Sama meelt on ka Vene kaitseministeeriumi 4. uurimisinstituudi endine juht kindralmajor Vladimir Dvorkin. «Kogu see asi on väljapressimine ja santaaž,» kommenteeris ta Pyongyangi ähvardusi USA aadressil.

«Nad võivad ju ükskord seda kogemata tabada, kui kõik klapib. Kuid kõik see on väljamõeldis,» väitis Dvorkin.

«Põhja-Korea peaks korraldama mitu edukat mandritevahelise ballistilise raketi katsetust. Nad ei testi rakettide töökindlust, mis tähendab, et nad ei saa tagada, et suudavad seda teha,» vastas ta küsimusele, millal Pyongyang võiks USA-d tabada suutva raketi valmis saada.