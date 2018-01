Tšehhid ja slovakid tähistavad «sametlahutuse» 25. aastapäeva

Lahkuminekule eelnes 1989. aasta «sametrevolutsioon», mis rahumeelsete meeleavalduste toel pühkis minema kommunismi ja kehtestas demokraatia.

Eraldumist ei tinginud rahva soov ning seda ei otsustatud ka rahvahääletusel, vaid selle põhjustas suuresti läbirääkijate võimetus kokku leppida uues rahuldavas partnerlusleppes.

Slovakkias sündinud Tšehhi peaminister Andrej Babiš pidas esmaspäeval telefonivestluse oma Slovakkia ametivenna Robert Ficoga, kes nimetas Facebookis lahutust pretsedendituks näiteks liitvabariigi rahumeelsest jagunemisest.

Sajad tšehhid ja slovakid Tšehhi ja Slovakkia piiril asuval Velka Javorina mäel iga-aastase kohtumise, mis on muutunud protestiks ebapopulaarse lahutuse vastu.

«Meil ei olnud mingit probleemi koos olla. Mei oli probleem sellega, kuidas koos olla,» lausus Slovakkia endine välisminister Milan Knazko.

Viimased uuringud on näidanud, et iseseisvusega on rahul umbes pooled slovakid. Samas kui 1990. aasta arvamusuuringute kohaselt soovis oma riiki vaid alla 10 protsendi slovakkidest ja viis protsenti tšehhidest.

Knazko sõnul on praegu suhted tšehhide ja slovakkide vahel isegi paremad kui liitvabariigi ajal. «Aeg on näidanud, et lahutus oli väga mõistlik samm,» lisas ta.