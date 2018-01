Abbas taunis Iisraeli võimupartei Läänekalda-hääletust

Abbas taunis ka USA vaikimist selles küsimuses.

Abbas ütles, et peaminister Benjamin Netanyahu Likudi partei keskkomitee pühapäevane mittesiduv hääletus «ei saanuks toimuda ilma USA administratsiooni täieliku toetuseta».

Palestiina liider ütles avalduses, et Valge Maja «on keeldunud mõistmast hukka Iisraeli koloniaalasundusi, samuti Iisraeli okupatsiooni süstemaatilisi rünnakuid ja kuritegusid palestiina rahva vastu».

Abbas avaldas lootust, et see hääletus tuletas rahvusvahelisele kogukonnale meelde, et Iisraeli valitsus, millel on USA administratsiooni täielik toetus, ei ole huvitatud õiglasest ja püsivast rahust.

Likudi keskkomitee toetas resolutsiooni, milles kutsuti Iisraeli laiendama oma suveräänsust kõikidele asunduspiirkondadele Läänekaldal ja kannustati piiramatule ehitustegevusele asundustes.

Sellise sammu astumine teeb lõpu lootusele kahe riigi lahendusest Iisraeli-Palestiina konfliktis.