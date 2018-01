EL kutsus Iraani tagama inimeste õigus meelt avaldada

Üleskutse järgnes viis päeva kestnud protestidele üle kogu Iraani, mille käigus on kokkupõrgetes julgeolekujõududega saanud surma juba vähemalt 13 inimest.

"Me oleme olnud kontaktis Iraani võimudega ja me ootame, et tagatakse õigus rahumeelselt meelt avaldada ja väljendusvabadus," ütles EL-i välispoliitikajuhi Federica Mogherini kõneisik avalduses.

"Me jätkame arengute jälgimist," lisas ta.

Meeleavaldused jätkusid esmaspäeval hoolimata president Hassan Rouhani lubadusest, et riik tegeleb "mässajate ja seaduserikkujatega" karmilt.

Võimud on kinnitanud rohkem kui 400 inimese kinnivõtmist rahutuste ajal. Neist umbes 100 on taas vabaks lastud.

Meeleavaldused Iraanis kestavad viiendat päeva. Kui alguses protestiti majandusolukorra, muu hulgas sotsiaalkärbete ja hinnatõusu vastu, siis hiljem on see pöördunud islamirežiimi kui terviku vastu.

Iraani luureministeerium tegi avalduse, mille kohaselt on "märatsejad ja viimaste rahutuste õhutajad tuvastatud ja mõned vahistatud".