Pence'i kantselei: USA asepresidendi visiit Iisraeli on endiselt jõus

Pence kavatses külastada Iisraeli 15. jaanuariga algaval nädalal, kuid Iisraeli välisministeerium ütles esmaspäeval, et visiit ei leia aset varem kavandatud ajal jaanuaris.

Ministeeriumi kõneisik Emmanuel Nahshon ei andnud täpsemat teavet ilmse viivituse kohta, kuid märkis, et on võimalik, et Pence siiski otsustab tulla.

Pence'i personalijuhi asetäitja Jarrod Agen ütles hiljem, et visiit on endiselt jõus.

"Nagu me oleme öelnud, me läheme hiljem sel kuul," ütles ta, kuid ei täpsustanud visiidi aega.

Ageni sõnul kavatseb Pence endiselt külastada ka Egiptust.

Pence pidi esialgse kava kohaselt külastama Iisraeli juba detsembris, kuid lükkas visiidi viimasel hetkel edasi ja teatas, et väisab juudiriiki jaanuaris.