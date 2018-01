Brasiilia vanglarahutustes sai surma vähemalt 9, kannatada 14 inimest

Võimude teatel tungis rühm vange vanglatiiba, kus olid rivaalitseva jõugu liikmete kongid. Rahutuste käigus pandi vangla põlema ja üle saja vangi põgenes, edastas uudisteportaal G1.

Tuletõrjujatel õnnestus tulekahju kustutada.

Sõjaväepolitsei esindaja ütles G1-le, et 106 põgenenud vangist on kinni võetud 29 ning rahutused on maha surutud.

Brasiilia põhjapoolses Amazonase osariigis põgenes esmaspäeval vanglast 10 vangi.

Ametliku statistika kohaselt oli 2016. aasta juunis Brasiilia kinnipidamisasutustes trellide taga 726 712 inimest, mis on suuruselt kolmas näitaja maailmas. Riigi vanglad on ülerahvastatud, sest ametlikult on kohti ainult 368 049 vangi jaoks.