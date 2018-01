Pakistan kutsus Trumpi säutsu tõttu välja USA suursaadiku

Saatkond kinnitas, et suursaadik David Hale kutsuti välja välisministeeriumisse, kuid ei kommenteerinud kohtumise sisu.

Trump süüdistas Pakistani äärmuslastele varjupaiga pakkumises ning valetamises.

«Ühendriigid on rumalal moel andnud Pakistanile viimase 15 aasta jooksul abina üle 33 miljardi dollari, nemad pole vastanud muu kui vaid vale ja pettusega, pidades meie liidreid rumalateks,» kirjutas Trump eile oma 2018. aasta esimeses Twitteri postituses.

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!