Kölni politsei araabiakeelne postitus ajas poliitiku vihale

Beatrix von Storch. | FOTO: HAUKE-CHRISTIAN DITTRICH/AFP/Scanpix

Parlamendisaadikule jäi ette Kölni politsei poolt tehtud postitus, kus sooviti inimestele araabia keeles head uut aastat: «Mis selle riigiga toimub? Miks säutsub ametlik politsei konto araabia keeles? Kas te tahtsite olla meele järgi sellele barbaarsele, islamiusulisele, grupivägistajatest meeste hordile?»

#PolizeiNRW #Köln #Leverkusen

تتمنى الشرطة في كولن لجميع الناس في منطقة كولن وليفركوزن والمدن الأخرى إحتفالاً سعيداً بعام 2018 الجديد.

https://t.co/G5erMWFNQyرأس السنة 2017 ـ لمزيد المعلومات: # pic.twitter.com/BGxs4Kew7K — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) December 31, 2017

Parlamendisaadikut ei rahustanud ka see, et Kölni politsei tegi postitused araabia keele kõrval ka saksa, inglise ja prantsuse keeles. Nüüd otsustab politsei, kas poliitiku sõnavõtu näol oli tegu viha õhutamisega.

Twitter blokeeris 12 tunniks tingimuste rikkumise eest Storchi konto. Seejärel postitas naine sama sõnumi ka Facebooki, kus see samuti kõrvaldati.

Storch tegi vastuolulise sõnavõtu vaid mõni kuu pärast seda, kui Saksamaa kinnitas vihakõne käsitleva seaduse. Selle kohaselt võivad sotsiaalmeediakanaleid oodata hiiglaslikud trahvid juhul, kui ei kõrvaldata postitusi, mis on ilmselgelt illegaalse sisuga.

Alice Weidel. | FOTO: FABIAN BIMMER/REUTERS/Scanpix

AfD kaitses Storchi väljaütlemisi ja väitis, et postituste eemaldamise näol on tegu tsensuuriga. Erakonna liider Alice Weidel kirjutas omakorda Facebookis, et võimud annavad alla «imporditud, märatsevatele, käperdavatele, vägivallatsevatele ja pussitavatele migrandijõukudele.»

Köln sai kaks aastat tagasi uusaastapidustustel negatiivset tähelepanu. Toona leidis aset mitmeid rünnakuid naiste vastu, mille eest peetakse vastutavaks sisserändaja taustaga mehi. Sel aastal loodi Berliinis toimunud pidustuste ajaks naistele spetsiaalne turvatsoon, et taoliste probleemidega võidelda.