Video: Põhja-Koreas tehti ballistilisest raketist jääskulptuur

Põhja-Korea riiklik telekanal avaldas festivalist video ja pildid. Festivaliga tähistati uue aasta saabumist.

Lapsed poseerimas Hwasong-15 skulptuuri ees. | FOTO: KIM WON-JIN/AFP/Scanpix

Oma uue aasta kõnes väitis diktaator Kim Jong-un, et tuumanupp on tal alati laual. «Tuumanupp on mul alati laual. See ei ole mingisugune väljapressimine, vaid reaalsus,» märkis Kim.

Kim kutsus aastakõnes ühtlasi riiki ja rahvast üles tõhustama veelgi ballistiliste rakettide ja tuumalõhkepeade tootmist, et tagada enda kaitsevõime. «Me peame massitootma tuumalõhkepäid ja ballistilisi rakette ning vähendama nende valmistamisele kuluvat aega,» rääkis Põhja-Korea liider.