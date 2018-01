Londonit tabas uue aasta eel pussitamiste laine

Kaks ohvritest olid 20-aastased, üks 17-aastane ning üks 18-aastane. Eelmise aasta lõpus väitis Londoni politseiülem Cressida Dick, et kärped olid noarünnakute arvu tõusus süüdi. Eelmisel aastal hukkus Londonis pussitamiste tagajärjel kokku 80 inimest.

Inimesed on hakanud nõudma karmimaid karistusi neile, kes nugasid endaga kaasas kannavad. Londoni linnapea Sadiq Khan on üheks enda suurimaks eesmärgiks seadnud pussitamiste vähendamise pealinnas. Siiani pole Khani edu saatnud, sest rünnakute arv on hoopis kasvanud.

Vägivald algas pühapäeval kohaliku aja järgi juba ennelõunal, mil Põhja-Londonis asuvas Enfieldi linnaosas pussitati 18-aastast meest. Erinevate juhtumitega seoses on kahtlusalustena kinni peetud viis meest. Õhtul pussitati 20-aastast meest Ida-Londonis West Hamis. Mõni tund enne südaööd langes Lõuna-Londonis rünnaku ohvriks 17-aastane noormees.

Verisele seeriale pandi punkt uue aasta esimestel tundidel, mil 20-aastast meest pussitati Ida-Londonis. Eluohtlike vigastustega viidi haiglasse ka teine noormees.

Algatatud on neli erinevat mõrvajuurdlust. Politseiohvitser Neil Jerome kinnitas, et viimastel kuudel on oldud tunnistajaks noarünnete arvu suurenemisele.