KOHALIK VAADE. Leedu aasta möödus riidlemise tähe all

Roheliste ja Talurahva Liidu parlamendiliige, endine politseinik Dainius Gaizauskas ründas verbaalselt oma liberaalset kolleegi Ausrine Armonaitet, nõudes vastust küsimusele, kas ta on narkootikume kasutanud.

Armonaite soovis pehmendada narkootikumide omamise eest määratavaid karistusi, mille alusel võib ühe grammi marihuaana omamise eest määrata kuni kahe aasta pikkuse vangistuse. Seadus jäi jõusse ning sarnaselt kooseluseaduse ja LGBT-õiguste suurendamisega eelnõu heakskiitu ei saanud. Ei mingit geiabielu, kanepit, e-hääletamist ega topeltkodakondsust!

Selline kraaklemine varjutas ka tähtsad võidud, nagu edukad energeetikaprojektid, NATO kohalolu suurendamine ja suuremate investeeringute riiki meelitamine. Isegi president Dalia Grybauskaitė märkis viimases intervjuus, et need väiksed naginad täidavad suure osa eetriajast.

«Me vaidleme ja kraakleme, kuid on tähtis mitte seada üht rühma teise vastu. Need on poliitilised vead, mida ei tohiks korrata, sest need toodavad negatiivsust ja varjutavad teisi probleeme. Ma üritan valitsusele nõu anda, kuid mõnikord ei soovi nad kuulata. Nad üritavad parlamendienamusega otsuseid läbi suruda,» ütles president väljaandele 15.min.

Need sõnad läksid aga kurtidele kõrvadele ja aasta pitseeriti kõige absurdsema seadusega neist kõigist. Kaks nädalat tagasi hääletas seim selle üle, kelle kuju tuleks panna Lenini asemel ühele suuremale Vilniuse väljakule.

Juba kaks aastakümmet on peetud väljaku üle tuliseid vaidlusi, kuid seim viis need nüüd järgmisele tasemele. Pärast seda, kui linnavalitsus ja ekspertide nõukogu olid juba andnud noorele arhitektile õiguse ehitada väljakule tagasihoidlik metsavendade punkri monument, hääletasid parlamendiliikmed, et selle asemel peaks tulema hoopis grandioosne hobusel ratsutav rüütel, kes hoiab käes löögivalmis mõõka.

Vytise ehk Leedu vapi ja metsavendade punkti üle peetud tuline arutelu jõudis peaaegu rusikate käikulaskmiseni. On tõesti kurb tõdeda, et rahvuslikku ühtsust sümboliseerinud Vytisest sai 2017. aastal tühise kraaklemise sümbol.