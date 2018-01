Saksa arstid ei taha migrantide vanuse tõestamiseks uuringuid teha

Saksamaa Arstide Ühenduse sõnul oleks sellised uuringud ebaeetilised ja ebausaldusväärsed. Konservatiivsed poliitikud on soovinud testid kohustuslikuks teha, et kontrollida seda, kas noored migrandid valetavad deporteerimisest pääsemise ja kopsakama toetuse nimel oma vanuse kohta.

Teema on päevakorras seoses eelmisel nädalal toimunud tapmisega Kandeli linnas. 15-aastase tüdruku pussitamises süüdistatakse Afganistanist pärit migranti, kes on enda sõnul samuti 15-aastane. Väidetavalt oli tapmise ajendiks tüdruku otsus Afganistani poisiga suhe lõpetada.

Tüdruku isa ei usu, et kahtlusalune kõigest 15-aastane oleks: «Pole võimalik, et ta kõigest 15-aastane on...me loodame, et läbi protsessi saame me teada tema tegeliku vanuse,» lausus isa.

Kantsler Angela Merkeli Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) konservatiivne Baierimaa sõsarpartei Kristlik-Sotsiaalne Liit (CSU) on avaldanud soovi, et kõik noored asüülitaotlejad läbiksid meditsiinilised uuringud nende vanuse määramiseks.

Need testid hõlmaks endas näiteks röntgenpilti käest, et hinnata luude arengut või hammaste järgi vanuse määramist.

Siiski võivad Saksamaa Arstide Ühenduse president Frank Ulrich Montgomery sõnul testid eksida. Tema hinnangul on uurimine keeruline ja kulukas. Samuti ei pruugi tulemused täpsed olla.

Mõnede ekspertide sõnul valetavad noored migrandid oma vanuse kohta, et seeläbi saada õigus eluasemele ning toetustele. Praegu proovivad ametnikud uute migrantide vanust intervjuude abil selgitada. Meditsiinilised uuringud on vabatahtlikud.