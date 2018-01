Kim soovib Põhja-Korea sünnipäeva tähistada kõigi aegade suurima raketiga

Kim Jong-un tervitamas rahvast uue aasta puhul. | FOTO: AP/SCANPIX

Väidetavalt oli Põhja-Korea liider andnud korralduse raketi ehitamiseks detsembri keskel, mil ta kohtus Pyongyangis kõrgete ohvitseride ning teadlastega.

Põgenenud mehe isikut ei avaldatud, aga Jaapani väljaande Mainichi teatel on tegu kellegagi, kes oli seotud režiimi raketiprogrammiga. Samuti pidid tal endiselt olema sidemed Põhja-Koreaga.

Jaapani ajalehe teatel saab uue raketi nimeks Unha-4, mis ületab suuruse poolest oma eelkäija Unha-3. Tegu on raketiga, mille abil on võimalik satelliite orbiidile saata.

Väidetavalt saadeti raketiga Unha-3 orbiidile väike satelliit, aga ekspertidel pole õnnestunud seda tuvastada.

Põhja-Korea väidab, et neil on õigus rakette ja satelliite kasutada. ÜRO on aga Unha-tüüpi raketid hukka mõistnud, sest nende sõnul on tegu modifitseeritud kaugmaarakettidega. ÜRO sõnul kasutatakse neid vaid selleks, et katsetada oma võimekust tabada sihtmärke teistel mandritel.

Põgenenud isiku sõnul on Unha-4 sisuliselt valmis, aga teadlastel on vaja veel umbes pool aastat, et see ka stardivalmis seada.

Unha-3 startimas. | FOTO: JUNG YEON-JE/AFP/Scanpix

On arvatud, et Unha-4 abil viiakse orbiidile satelliit, mille abil oleks võimalik jälgida tulevasi Põhja-Korea raketikatsetusi. Samuti on võimalik, et soovitakse katsetada seda, kuidas lõhkepea atmosfääri taassisenemisel vastu peab.

Kuigi Põhja-Korea on teinud märkimisväärseid edusamme mandritevaheliste ballistiliste rakettide arendamisega, usuvad eksperdid, et Kimi teadlased pole suutnud arendada lõhkepead, mis atmosfääri uuesti sisenemisel tekkivale kuumusele vastu peaks.