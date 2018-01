Facebooki mõjul on paljude afgaanide sünnipäev 1. jaanuaril

Sünnitunnistuse ning teiste dokumentide puudumise tõttu on paljud afgaanid pikka aega oma vanuse määramisel pruukinud aastaaegade ja ajaloosündmuste abi. Sünnikuupäeva nõudvate sotsiaalmeediakanalite, näiteks Facebooki levik, ning kasvav vajadus passi ja viisade järele on aga sundinud afgaane endale valima sünnikuupäeva – ükskõik millise.

Tüüpiliseks valikuks on saanud 1. jaanuar pigem praktilistel põhjustel kui peopidamise pärast.

«Tundub, et iga afgaani sünnipäev on 1. jaanuaril,» lausus 43-aastane Alawi.

Isegi need afgaanid, kes teavad oma tegelikku sünnipäeva, on tihti valinud 1. jaanuari, vältimaks tüütut ümberarvutamist päikese hidžra kalendrist – islamikalendrist, mis on käibel vaid Afganistanis ja Iraanis. Päikese hidžra kalendri aasta esimene päev langeb tavaliselt 21. märtsile.

«Kui ma 2014. aastal Facebooki konto lõin, oli lihtsam valida rippmenüüst sünnipäevaks 1. jaanuar,» ütles Alawi. «Internet oli ka aeglane ja õige kuupäeva arvutamine lääne kalendri järgi oli keeruline.»

Enamikul afgaanidel on isikutunnistus – Tazkira –, kus on öeldud, et inimese iga tuleb tuvastada tema välimuse järgi.

«Minu Tazkira ütleb, et hidžra kalendri järgi 1365. aastal (lääne kalendri kohaselt aastal 1986 – toim) oli ma kolmeaastane. See on aasta, kui anti välja mu Tazkira,» ütles 34-aastane Abdul Hadi. «Afgaani Tazkiral pole tühja kohta sünnikuupäeva jaoks. Kuidas sa saad oma sünnikuupäeva mäletada, kui sul seda kirjas pole?»

Afganistan üritab seda nüüd muuta. Viimastel aastatel on Afganistani suuremate linnade haiglad hakanud vastsündinutele andma sünnitunnistust – dokumenti, mida vanematel põlvkondadel pole.

Valitsus plaanib hakata välja andma ka e-Tazkirat, kus andmebaasi märgitakse sünniaeg, kui see on teada. Poliitilistel ja tehnilistel põhjustel on see asi aga aastaid vindunud.

Ametlike andmebaaside puudumisel panevad haritumad vanemad oma laste sünnipäeva kirja paberilipikutele, mida tihti hoitakse koraani vahel.

«Ma loodan, et ühel päeval on kõigile afgaanidele nende pärissünnikuupäev teada, et sotsiaalmeedia ei peaks neile ütlema, kui vanad nad on,» sõnas Alawi.