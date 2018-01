Mediazona peatoimetaja: Venemaal on palju Putini süsteemi suhtes rahulolematuid inimesi

Uudisteportaali Mediazona, mis käsitleb Venemaa õigussüsteemi ja karistuste täideviimist, lõid punkansambli Pussy Riot liikmed Nadežda Tolokonnikova ja Maria Aljohhina pärast vanglast vabanemist 2014. aastal. Kuidas on need kolm aastat möödunud?

Raske on hinnata, kui vajalik ja väärtuslik Mediazona praegu on, aga fakt on see, et arvestades meie piiratud ressursse, on meil küllaltki suur lugejaskond. Algul arvasime, et need teemad ei huvita Venemaal kedagi, aga selgus, et nii see ei ole. Näiteks on meie artiklite tsiteerimiste arv suurtes meediaväljaannetes väga kõrge. Paljud neist jälgivad meid, sest meie tähelepanu keskmes on opositsiooniliider Aleksei Navalnõi, Ukraina ja Nadija Savtšenko ning [mõrvatud vene opositsioonipoliitiku ja endise asepeaministri] Boriss Nemtsovi tapmise kaasused. Meie kirjutame, mida räägivad kohtunikud, prokuratuur.

Venemaal on aga sõltumatutel meediaorganisatsioonidel keeruline tegutseda, seetõttu otsustasime eelmise kuu alguses (5. detsembril – toim) leida oma tegevusele toetajaid ühisrahastu abil. Praeguseks oleme juba kogunud rohkem raha, kui esialgu lootsime. (Kogutud toetussummad makstakse otse väljaande töötajate, mitte firma kontole, et vältida vastuollu minemist Venemaal kehtestatud seadusega, mis keelab annetuste vastuvõtmise – toim.)

Mediazona ülalpidamiskulud on ligikaudu 2,5 miljonit rubla kuus ja poole sellest tahame koguda ühisrahastu kaudu.

Kas vaba ajakirjandus on tänapäeva Venemaal seega siiski võimalik?

See on väga keeruline küsimus. On olemas täiesti sõltumatu meedia ja tinglikult sõltumatu meedia. Peavoolumeediat ei saa kindlasti sõltumatuks pidada, sest nad kardavad võimu reaktsiooni.

Meie toimetus on väike ning me kirjutame kohtulahenditest ja inimõigustest, aga mitte Vladimir Putinist ja tema poliitikast. Selge on aga see, et kui seda teeksime, tähendaks see ka suuremat survet teha järeleandmisi oma sõltumatuse arvelt. Meil on seega võimalik olla sõltumatum, sest meie tegevuse vastu ei tunta sel määral huvi.

Väljaandeid, mis käsitlevad päevapoliitikat ja oleksid seejuures sõltumatud, tegelikult pole. Iga meediaettevõte peab seega enne iga artikli avaldamist läbi mõtlema, ega sellele ei järgne ähvardusi, mis võivad viia väljaande sulgemiseni.

Kas see, et Mediazona loomise taga on Pussy Rioti liikmed, on teinud teie töö mingil määral keerulisemaks?

Pussy Rioti peamine kasutegur on tuntus, mis andis meile rahalised ressursid, et oma tööd alustada. Mediazona toimetuse töö seisukohalt ei mängi nad aga mitte mingisugust rolli.

Kuidas olete suutnud lahendada allikate probleemi?

Klassikalises mõttes allikaid vene ajakirjanduses peaaegu pole, sest ametnikel ja politseil on keelatud infot välja anda. See on väga tõsine probleem, ja eriti keeruline on Moskvas lääne ajakirjanikel, sest enam pole võtta ka eksperte, kes oleksid nõus rääkima. Kui tuleb välja, et mõni ametnik on siiski ajakirjanikule infot jaganud, võidakse ta päevapealt vallandada.

Meie saame oma põhiinfo ametlikest dokumentidest ja advokaatide kommentaaridest. Näiteks Navalnõi kaasuste puhul saame kohtulahendeid läbi töötades tihtipeale üldise poliitilise olukorra kohta rohkem teada, kui näiteks vaadates televiisorist poliitikute debatte või rääkides politoloogide või teiste allikatega.