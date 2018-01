Trump: USA justiitsministeerium on osa «süvariigist»

«Süvariik» viitab väidetavale võimsate huvide varivõrgustikule, mis osa vabariiklaste väitel üritab Trumpi õõnestada.

Viimasel ajal on seda terminit tihedalt kasutanud ning Trumpi administratsioon on selle abil üritanud põhjendada erinevaid vandenõusid. Kasutusele on selle võtnud ka paremäärmuslikud väljaanded.

Samas on mitmed tunnustatud väljaanded nagu New York Times ja The Observer eitanud süvariigi olemasolu ja seda peetakse vandenõuteooriaks.

Mõned Trumpi toetajatest on läinud koguni sedavõrd kaugele, et on süüdistanud USA eelmist presidenti Barack Obamat süvariigi kaudu Trumpi jalgealuse õõnestamises.

«Riukaliku Hillary Clintoni abi Huma Abedini on süüdistatud julgeoleku põhiprotokollide eiramises. Ta andis salasõnad välisagentide kätte. Mäletate meremeeste pilte allveelaeval? Vangla! Süvariigi justiitsministeerium peab lõpuks midagi ette võtma. Sama kehtib ka Comey ja teiste suhtes,» säutsus Trump.