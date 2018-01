Hiina plaanib relvatootmist robotite abil kolmekordistada

Hiina intelligentse relvatootmise süsteemi arendust juhtiv teadlane Xu Zhigang teatas väljaandele South China Morning Post, et intelligentsed masinad on viis korda produktiivsemad kui inimesed ning seetõttu on hakatud nendega asendama töölisi veerandis riigi relvatehastes.

Tehisintellektile on lisatud «käed ja silmad», millega on võimalik mürske, pomme ja rakette toota.

Automatiseerimine on Hiina relvatehastes üha hoogu koguv trend, kuna riigil napib vastavat inimtööjõudu. Xu sõnul on robotid tootmisse kaasatud ka turvakaalutlustel.

«Ükskõik kui kõrget palka me ka ei pakuks, tänapäeva noored ei ole enam relvatehastes töötamisest huvitatud,» lausus teadlane.

Väljaande sõnul on osa sellest ka taandatav turvakaalutlustele, kuna viimaste aastete jooksul on relvatehastes toimunud mitmeid surmaga lõppenud õnnetusi.

Viimase kuue aastakümne jooksul on Hiinas loodud 20-30 relvatehast, mis asuvad turvakaalutlustel enamasti hõredalt asustatud piirkondades. Eraldatus ja töö iseloom tähendab seda, et töölisi on keeruline leida.

Robotid on inimestest ka efektiivsemad ja täpsemad. Xu sõnul on nad suutelised ohtlikke lõhkeaineid täpsemalt mõõtma ja asetama lõhkepeadele ideaalse kogusega laenguid võimalikult suure löögimahu saavutamiseks.

«Lisaks ei väsi masinad kunagi,» lisas Xu.

Tsinghua ülikooli automatiseerimisosakonna professori Huang Dexiani sõnul saab robotite vilumust suurendada analüüsides kogenud inimtööliste töötehnikat.

«Robotid suudavad vabastada inimesed riskantsetest ja korduva iseloomuga töödest pommivalmistamise juures. See aga loob uusi töökohtasid optimeerimise, riistvara korrashoiu ja tehniliste uuenduste alal. See tagab meile tugevama, tervislikuma ja õnnelikuma kaitsetööjõu,» lausus Huang.

Hiina on hakanud suuresti panustama riigi sõjaväe ja kaitsejõu kaasajastamisse.

President Xi Jinping lubas Kommunistliku Partei kongressil peetud kõnes, et aastaks 2050 on Hiina sõjavägi üks modernsemaid ja tugevamaid maailmas.