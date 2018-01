Välismaa lühiuudised 03.01.2018

Korea riigid võivad alustada kõnelusi

Lõuna-Korea teatas eile, et kõrgetasemelised kõnelused Põhja-Koreaga võiksid toimuda 9. jaanuaril. «Loodame, et Lõuna- ja Põhja-Korea võiksid koos maha istuda ning arutada Põhja-Korea delegatsiooni osalemist Pyeongchangi mängudel ja teisi küsimusi kahe riigi suhete paranemiseks,» ütles Lõuna-Korea ühinemisminister Cho Myoung-gyon. Ettepaneku alustada kõnelusi tegi Põhja-Korea liider Kim Jong-un oma aastavahetuse kõnes, öeldes, et Pyongyang võib osaleda eelseisvatel taliolümpiamängudel, mis toimuvad Lõuna-Koreas. «Tuumanupp on mul alati laual. See ei ole mingisugune väljapressimine, vaid reaalsus,» lisas Kim samas kõnes, kus kutsus üles arendama riigi tuuma- ja raketiprogrammi. AFP/BNS

Leedulased valisid aasta inimesed

Leedulased valisid 2017. aasta inimesteks Leedus president Dalia Grybauskaitė ja maailmas USA presidendi Donald Trumpi, selgus päevalehe Lietuvos Rytas tellitud ja uuringufirma Baltijos Tyrimai tehtud küsitluse tulemustest. Grybauskaitė valiti Leedu aasta inimeseks üheksandat aastat järjest. BNS

1031

autot süüdati uusaastavahetusel Pariisis.

Ukraina naisaktivist leiti surnuna

Möödunud aasta 29. detsembril kadunud Ukraina inimõiguslasest jurist Irõna Nozdrovska (pildil) leiti 1. jaanuaril Võšgorodski rajoonis asuvast jõest surnuna. Nozdrovska tegutses aktiivselt selle nimel, et 2015. aastal tema õe surmaga lõppenud liiklusõnnetuse põhjustanud Võšgorodi rajoonikohtu esimehe vennapoja Dmõtro Rossošanski üle kohut mõistetaks. Rossošanski mõistetigi mullu seitsmeks aastaks vangi. Teadaolevalt sai Nozdrovska aga tapmisähvardusi. Välisminister Pavlo Klimkin nimetas Nozdrovska tapmise lahendamist väljakutseks riigile ja proovikiviks ühiskonnale. Interfax/BNS

FSB töötaja loobus edasikaebamisest

Vilniuse ringkonnakohtus möödunud aasta juulis luuramise eest kümneks aastaks vangi mõistetud Vene kodanik Nikolai Filiptšenko võttis tagasi mullu augustis esitatud taotluse, milles kaebas süüdimõistva kohtuotsuse edasi. «Ta otsustas, et ei ole mõtet kohtus õigust otsida, ja võttis kaebuse tagasi,» ütles advokaat Galina Kardanovskaja. Kohtuotsuse järgi püüdis 2015. aasta aprillis vahi alla võetud Vene julgeolekuameti FSB töötaja värvata Leedu julgestuspolitsei töötajaid, et nad paneksid president Dalia Grybauskaitė koju ja kabinetti pealtkuulamisseadmed. BNS/PM

Kreeka saarelt leiti turistide surnukehad

Kreekas Kefalonia saarel leiti 30-aastase sakslasest mehe ja 23-aastase Bulgaaria päritolu naise surnukehad. Politsei alustas juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks uurimist, esialgsetel andmetel võis tegu olla topeltenesetapuga. AP/BNS

Rootsi kohus mõistis vangi neonatside liidri

Rootsi kohus mõistis Põhjala Vastupanuliikumise juhi Simon Lindbergi eile süüdi rassiviha õhutamises ning määras talle ühekuulise vangistuse Stockholmis vägivaldseks kujunenud meeleavaldusel peetud kõne eest 2016. aasta novembris. AFP/BNS