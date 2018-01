Iraani president nõudis Prantsusmaalt terroristide vastutuselevõtmist

"Me kritiseerime tõsiasja, et Prantsusmaal baseerub terrorirühmitus ja tegutseb sealt Iraani rahva vastu. Me ootame Prantsusmaa valitsuselt tegutsemist selle terrorirühmituse vastu," ütles Rouhani Iraani riikliku telekanali andmetel Macronile.

Mujahideen e-Khalk baseerub Pariisis ja nimetab end ise opositsiooniliikumiseks.

Prantsuse presidendikantselei andmetel väljendas Macron omakorda muret rahvarahutuste pärast ning kutsus Iraani võime üles vaoshoitusele ja rahusobitamisele. Macron võttis muu hulgas jutuks meeleavaldustel surma saanud inimeste arvu.

Riikide liidrid otsustasid ühtlasi edasi lükata Prantsusmaa välisministri Jean-Yves Le Driani visiidi Teherani, mis oli kavandatud sellele nädalale.

Iraani rahvarahutustes on viimastel andmetel surma saanud 21 inimest.

USA suursaadik ÜRO juures Nikki Haley ütles teisipäeval, et Washington nõuab seoses Iraani meeleavaldustega ÜRO Julgeolekunõukogu erakorralise istungi kokkukutsumist.

"ÜRO peab lähipäevil olukorrale hinnangu andma, me kutsume kokku erakorralise istungi. Iraani rahvas tahab vabadust," ütles Haley.

Teherani revolutsioonikohtu juht hoiatas teisipäeval, et jätkuvate meeleavalduste käigus vahistatud protestijaid võib oodata kohtus surmanuhtlus.