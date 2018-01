Kahe Korea vahel taasavati «kuum liin»

Teade järgnes Souli ettepanekule pidada kõnelusi vastuseks Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni üleskutsetele parandada suhteid ja viitele, et Põhja-Korea võib osaleda Lõuna-Korea korraldatavatel taliolümpiamängudel.

Soul pakkus välja, et kõnelustega võiks alustada 9. jaanuaril ning arutama hakataks mõlemale osapoolele olulisi teemasid.

«Põhja-Korea kesktelevisioon teatas, et Põhi avab dialoogikanali Lõunaga täna kell 15.30 (Eesti aja järgi 8.30 - toim),» ütles Lõuna-Korea ühinemisministeeriumi kõneisik AFP-le.

Souli sõnul on tegu olulise sammuga suhete parandamiseks. «Kuuma liini taastamine on väga märkimisväärne. See tekitab keskkonna, kus kommunikatsioon on alati võimalik,» sõnas presidendi pressisekretär Yoon Young-chan.

Panmunjomi piiripunkt. | FOTO: Caro/Schuelke/Scanpix

Souli ja Pyongyangi otseliin avati 1972. aastal ja selle abil on võimalik riikidel otseses suhtluses olla. 2016. aasta veebruaris lõpetas Põhja-Korea selle kasutamise, aga nüüd avatakse demilitariseeritud tsoonis asuvas Panmunjomis liin uuesti. CNNi teatel on Lõuna-Korea üritanud iga päev kell 9 hommikul ja kell 16 õhtupoolikul naabritega ühendust saada, aga seni tulutult.

Täna hommikul saavutati omavahel taas kontakt ja kontrolliti liini.