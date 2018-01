Venemaa: Euroopa Liidu ja USA vaheline side krigiseb Trumpi tõttu

«Probleem seisneb selles, et aasta pärast kõigile teada liidri valitsemisaega Valges Majas on see üldtuntud «Atlandi-ülene side» hakanud välja viskama mitte ainult sädemeid, vaid ka üsna valjult krigisema,» lausus Tšizov täna avaldatud usutluses uudisteagentuurile Interfax.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker (vasakul) ja USA president Donald Trump. | FOTO: POOL/REUTERS/Scanpix

«Kuulda olnud kriitilised hinnangud Washingtoni poliitika suunal ei käsitle sageli mitte ainult Venemaad, vaid ka küsimusi, milles EL-i huvid põrkuvad Ameerika huvidega kõige valulikumal viisil. Täna on selleks Lähis-Ida ja Iraani tuumaleppe tulevik.»

«Teisisõnu on need küsimused, milles EL peab end võimekaks ja arvab, et tal on õigus tegutseda aktiivselt,» lisas Tšizov.