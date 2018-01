Pildid: tormid Eleanor ja Burglind räsivad Euroopat

Ilmateenistuse teatel küündis tuuleiilide kiirus öösel koguni 161 kilomeetrini tunnis ja siiani on jõus niinimetatud kollane hoiatus. Esialgse plaani kohaselt jääb hoiatus jõusse tänase õhtuni, sest päeva jooksul oodatakse tuulte vaibumist. Põhja-Iirimaal on elektrita umbes 3000 majapidamist, Inglismaal 2700 ning Walesis 460.

Karm torm mõjutas enim Põhja-Iirimaad, Inglismaa põhjaosa ning Edela-Šotimaad. Kahjustusi esines ka Iirimaal. Nüüdseks on tormi kese liikunud Põhjamerele, aga sellest hoolimata kimbutab Suurbritanniat endiselt tugev tuul.

Mitu olulist silda on kõva tuule tõttu suletud ja suured maanteed on teedele langenud puude tõttu blokeeritud. Mõned sõidukid on tuule tõttu ka ümber paiskunud ning probleeme esineb rongiühendusega.

Niinimetatud Thamesi barjäär sulgeti kohaliku aja järgi täna kell 10.15 (Eesti aja järgi 12.15), et vältida üleujutusi Londonis. Ilmateenistus on hoiatanud, et rannikualadel võib tugevate tuulte ja tõusuvee tõttu esineda üleujutusi.

Eleanoriga on hädas ka Prantsusmaa, kus tuule kiiruseks on mõõdetud 147 kilomeetrit tunnis. Seal on elektrita jäänud koguni 200 000 majapidamist. Elektrit saadeti riigi 49 departemangus taastama umbes 2000 elektrikku.

Pariisi Charles de Gaulle'i lennujaam oli sunnitud paljud lennud edasi lükkama või tühistama. Sarnaselt Suurbritanniaga on ka Prantsusmaal rongiliiklus häiritud.

Kui Suurbritannia ja Prantsusmaa on hädas Eleanoriga, siis Saksamaad ja Šveitsi kimbutab torm Burglind. Täna hommikul räsis Burglind Lääne-Saksamaad ja liikus seejärel edasi lõunasse.

Burglind on langetanud mitmeid puid, mis on kukkunud sõiduteede peale. Saksamaa ilmateenistus hoiatas rahvast lendavate esemete eest ning palus neil eemale hoida elektriliinidest ning ehitusplatsidelt. Arvatakse, et tormituuled küündivad Saksamaal 130 kilomeetrini tunnis ning Šveitsis koguni 150 kilomeetrini tunnis.

Šveitsis tühistati täna tormi tõttu lennud Zürichi ja Baseli lennujaamades. Zürichi järve ümbruses jäid tuhanded majapidamised elektrita, kahju tegid ka teedele langenud puud ja paduvihmadest tingitud üleujutused.

Saksamaal suleti tormi tõttu loomaaiad, paljud maanteed on vee all ja Lääne-Saksamaal Lüneni lähedal sõitis rong teele kukkunud puu tõttu rööbastelt välja. Inimesed viga ei saanud.