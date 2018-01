Trump ähvardab jätta Palestiina rahata

«Meie vastuvõtt Moskvas ja Pekingis oli viimase peal. Nad toetasid entusiastlikult meie püüdlusi loomaks uut mehhanismi rahuprotsessi toetamiseks, mis hõlmaks eurooplasi, venelasi ja hiinlasi,» ütles Shaath Saudi Araabia väljaandele Arab News.

Ajakirjanikust poliitikavaatleja Osama Al Sharif kirjutas aga Jordaania väljaandes Jordan Times, et Palestiina vajab USAd, kuna viimane on ainus riik, kes suudab juudiriigile survet avaldada.

«Nagu me nägime [Barack] Obama presidentuuri ajal, on USA võime Iisraeli mõjutada piiratud. Abbas vajab rahvusvahelist kogukonda veenmaks USAd seda tegema,» leidis Sharif, «USA roll püsiva rahu leidmisel jääb hädavajalikuks ja asendamatuks.»

Osa Iisraeli poliitikuid on aga Trumpi viimastest sammudest julgust saanud. Kui Iisraeli kultuuriminister Miri Regev ütles, et Trump ähvardus jätta palestiinlased rahata oli väga selge avaldus palestiinlastele, et nad lõpetaksid kahepalgelisuse, siis peaminister Benjamin Netanyahu Likudi parteijuhtkond kiitis pühapäeval heaks otsuse lubada Iisraelil rajada okupeeritud Läänekaldale piiramatult uusi asundusi.

Kuigi tegu on mittesiduva otsusega, on Palestiina võimud seda kritiseerinud. President Abbas ütles hääletust kommenteerides, et Valge Maja on keeldunud hukka mõistmast Iisraeli koloniaalasundusi, okupatsiooni, süstemaatilisi rünnakuid ja kuritegusid palestiina rahva vastu.

Lisaks kiitis Iisraeli parlament üleeile heaks seaduse, mis raskendab Jeruusalemma jagamist, mida palestiinlased näevad samuti oma tulevase riigi pealinnana. 64 poolt- ja 51 vastuhäälega otsustasid rahvasaadikud, et kontrolli loovutamise Jeruusalemma osade üle peab 120-kohalises Iisraeli parlamendis pälvima vähemalt kahekolmandikulise häälteenamuse. Seni oli selleks vaja 61 saadiku toetust.