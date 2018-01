Galerii: Liverpooli parkimismaja on pärast suurpõlengut trööstitus seisus

Linnapea sõnul on hoone erinevate korruste põrandad kohati sisse vajunud ja hoone on sedavõrd ebastabiilne, et tulekahjus hävinud autode eemaldamine on väga keeruline. Andersoni teatel annavad insenerid hoone kahjustuste osas oma hinnangu, aga parkimismaja päästmine on ebatõenäoline.

ECHO Arena parkimismajas toimunud põlengu järel on avaldatud trööstitud fotod, mis näitavad tekkinud kahju ulatust. Hävisid sisuliselt kõik parkimismajas olnud autod. Esialgsetel andmetel sai põleng alguse ühe Land Roveri mootorist ja levis seejärel üle terve parkimismaja.