Hispaania modelli mõrvamüsteeriumis toimus läbimurre

Vaid paar päeva varem vahistati José Enrique Abuín ja tema abikaasa. Abuín oli varem olnud Queri mõrva peamine kahtlusalune, aga ta vabastati tõendite puudumise tõttu. Abuín võeti 29. detsembril vahi alla noore naise ründamise eest.

Esimesel jõulupühal proovis Abuíni kirjeldusele vastav mees noort naist noa ähvardusel röövida ning teda oma auto pagasiruumi sundida. Kõrvalseisjate abil olukorrast pääsenud naine suutis politseile kahtlusalust väga täpselt kirjeldada ning juba mõni päev hiljem suudeti kurjategija tabada. Selle abil tuli välja ka tema seotus pikalt lahendamata Queri mõrvaga.

2016. aasta augustis külastas Quer A Pobra do Caramiñali pidustusi külas, kus tema perekonnal on suvekodu ja jäi seal kadunuks. Queri juhtumit ei suudetud pika aja jooksul lahendada ja kaheksa kuud kestnud uurimise järel otsustas kohtunik eelmise aasta aprillis selle tõendite puudumise tõttu ootele panna.

Kui Abuín 29. detsembril vahistati, küsiti temalt ka Queri juhtumi kohta. Kuigi algselt eitas mees oma seotust, siis muutis ta hiljem oma ütlust. Meelemuutus tuli siis, kui tema kaaslane muutis oma tunnistust õhtu kohta, mil Quer kadunuks jäi. Partner väitis esmalt, et oli sel õhtul Abuiniga koos kütust varastanud, aga sõnas hiljem, et ei viibinud üldse mehega koos.

Diana Quer: 500 días de búsqueda | Fotografía | EL PAÍS https://t.co/pYkai8U1zk pic.twitter.com/F0eEhGmYEU — Óscar Corral (@corralfoto) January 1, 2018

Hiljem juhatas Abuín politseinikud mahajäetud laohoone juurde, kus Queri surnukeha ühest šahtist ka leiti. Väidetavalt olid neiu surnukeha külge seotud raskused. Selgus, et laohoone asus vaid 200 meetri kaugusel Abuini vanemate kodust. Tegu oli kriminaalide jaoks tuntud kohaga, sest seda kasutati regulaarselt narkootikumide ja salasigarettide peitmiseks.

Kahtlusalune andis ka täpsemaid ütlusi saatusliku õhtu kohta. Kui algselt väitis ta, et sõitis kogemata Querile autoga otsa, siis hiljem tunnistas Abuín, et nägi Queri üksinda kõndimas ja üritas teda vägistada, aga kuna naine võitles oma ründajaga, kägistas mees ta surnuks. Abuini advokaat väitis hiljem, et tema klient pole ühtegi kuritegu üles tunnistanud.

Kohtuprotsessi ajal jäädakse tõenäoliselt kindlaks versioonile mille kohaselt sõitis Abuín Querile autoga otsa, sattus paanikasse ja otsustas tema surnukehast vabaneda.

Nüüd analüüsib politsei Queri surnukeha ja teeb kindlaks surma põhjuse. Samuti saab selgeks, kas teda vägistati enne surma ning kas šahti kukkumise hetkel oli naine elus või mitte.

Tüdruku vanemad on avaldanud lootust, et Abuín saab maksimaalse võimaliku karistuse. Väidetavalt on tüdruku noorem õde olnud pärast Diana surma liimist lahti ning korduvalt end vigastanud.