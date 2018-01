Välismaa lühiuudised 04.01.2018

Leedu peaminister soovib suhtlust Venemaaga

Leedu peab taastama poliitilised sidemed Moskvaga, sest otsene ja põhimõttekindel suhtlemine on parem kui suhtluse vältimine, ütles Leedu peaminister Saulius Skvernelis. «Leedu on ainus Euroopa Liidu liikmesmaa, kel puuduvad igasugused töised sidemed Venemaaga – igasugused!» kirjutas peaminister Facebookis. Skvernelise sõnul on Venemaa keeruline naaber, kuid Leedu ei tohi karta Venemaale tõtt otse näkku öelda. BNS

Aafrika riik teatas riigipöörde nurjamisest

Lääne-Aafrikas asuvas Ekvatoriaal-Guineas luhtasid valitsusväed mullu detsembri lõpus 38 aastat võimul olnud president Teodoro Obiang Nguema kukutamiskatse, teatasid kohalikud võimud eile. «Grupp tšaadlasi, sudaanlasi ja keskaafriklasi infiltreerusid Kye Ossi, Ebibeyini, Mongomosse, Batasse ja Malabosse, et rünnata riigipead, kes viibis Koete Mongomo presidendipalees aastalõpupidustustel,» ütles julgeolekuminister Nicolas Obama Nchama. AFP/BNS

48

inimest hukkus Peruus bussiõnnetuses.

Briti haiglad on surve all

Briti tervishoiuamet andis haiglatele korralduse mittehädavajalikud protseduurid edasi lükata, et suuremale hulgale abivajajatele jätkuks voodikohti ja meedikuid. Eritingimused kehtivad vähemalt jaanuari lõpuni ja puudutavad umbes 55 000 juhtu. Tervishoiuameti teatel avaldab haiglatele survet gripihooaja saabumine. AP/BNS

Poola arstid streigivad

Poolas mõjutab tuhandete ületööst keelduvate arstide streik mõne haigla tööd. Kuigi esmaspäeval said arstid palgakõrgendust, peetakse palka ikka madalaks. Tervishoiuministeerium teatas eile, et umbes 3500 arsti loobus lepingust, mis lubas töötada nädalas üle 48 tunni. Protestivate arstide sõnul on keeldujate arv lähedal 5000-le. AP/BNS

Koread võivad taasavada nn kuuma liini

Põhja-Korea teatas eile kahe Korea vahelise nn kuuma liini taasavamisest. Teade järgnes Souli ettepanekule pidada kõnelusi vastuseks Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni (pildil) üleskutsetele parandada suhteid ja viitele, et Põhja-Korea võib osaleda Lõuna-Korea korraldatavatel taliolümpiamängudel. Kaks Koread pole otsekõnelusi pidanud alates 2015. aastast. AFP/BNS

Navalnõi kaebas kohtuotsuse edasi

Vene opositsionäär Aleksei Navalnõi kaebas edasi ülemkohtu esimese astme otsuse, mis tunnistas seaduslikuks keskvalimiskomisjoni otsuse jätta teda presidendivalimistel toetav valijaterühm registreerimata. Interfax/BNS

Suri mormoonide juht

Mormooni kiriku 16. president Thomas S. Monson suri üleeile 90 aasta vanuselt oma kodus Ameerika Ühendriikides Salt Lake Citys. Uut presidenti ei ole veel teatavaks tehtud, kuid eeldatavasti läheb amet Russell M. Nelsonile. AP/BNS