USA presidendi sõnul on Bannon aru kaotanud

"Steve Bannonil ei ole mingit pistmist minu või minu presidendiks olemisega. Kui ta vallandati, siis ta ei kaotanud vaid oma töö, vaid kaotas ka mõistuse," ütles Trump.

Presidendi sõnul oli Bannonil vaid väike osa tema valimiskampaanias ja ta tegutses vaid oma huve silmas pidades.

"Steve teeskleb, et on meediaga sõjas ja nimetab seda opositsiooniparteiks, kuid samal ajal veetis ta Valges Majas aega valeinformatsiooni meediale lekitamisega, et näidata ennast tähtsamana. Me kohtusime eraviisiliselt vaid haruharva ja ta ainult teeskleb mõjuvõimu inimestele, kellel ta aitab kirjutada neid võltsraamatuid," rääkis Trump.

Valge Maja eestkõneleja Sarah Sanders lisas, et raamatus on väiteid, mis tõele ei vasta. Sander ei täpsustanud, milliseid väiteid ta silmas peab.

Bannon nimetab president Donald Trumpi poja Donald noorema ja Vene juristi kohtumist Trump Toweri ärihoones 2016. aasta valimiskampaania ajal riigireetmiseks ja ebapatriootlikuks teoks, vahendas kolmapäeval ajaleht The Guardian.

Bannoni kommentaar pärineb Michael Wolffi raamatust "Fire and Fury: Inside the Trump White House" ("Tuli ja raev. Trumpi Valges Majas"), mis ilmub järgmisel nädalal.