Euroopa Liit püsib Mogherini veendumusel tugevana

«Paljud arvasid, et referendum Suurbritannia lahkumise üle saab Euroopa Liidu lõpu alguseks. Ma olen veendunud, et Euroopa Liit mitte ainult ei ela seda üle, vaid muutub veelgi ühtsemaks ja tugevamaks. Maailm vajab tugevat Euroopa Liitu ja see on see, mille nimel me ka töötame,» rääkis Mogherini.

Üleminekuperiood, mille jooksul Euroopa Liidu reeglid kehtivad veel Suurbritanniale pärast ühendusest lahkumist, kestab 2020. aasta 31. detsembrini, teatas detsembris Euroopa Komisjon.

Suurbritannia lahkub EL-ist ametlikult 2019. aasta märtsis.

Venemaa esindaja Euroopa Liidu juures Vladimir Tšizov avaldas kolmapäeval arvamust, et Atlandi-ülene side Euroopa Liidu ja Washingtoni vahel on USA presidendi Donald Trumpi ametiajal nõrgenenud.

Euroopa Liidu vaeseim liikmesriik Bulgaaria võttis esmaspäeval üle ühenduse kuuekuulise roteeruva eesistumise. See langeb ajale, mil EL-i päevakorra põhiteemade seas on Brexit ja jätkuv põgenikekriis. Põgenikekriisi lahendamisel oodatakse Sofialt samme ka suhete normaliseerimiseks Türgiga, millega Bulgaarial on 260 kilomeetri pikkune piir.

Bulgaaria diplomaatilised oskused pannakse proovile ka siis, kui märtsis jätkuvad Brexiti kõnelused, mis keskenduvad 2019. aasta märtsi järgse üleminekuperioodi pikkusele ja parameetritele ning tulevastele kaubandussuhetele Londoniga.

Sofialt oodatakse ka Brexiti kasutamist võimalusena püüelda EL-i tihedamate sidemete poole Lääne-Balkani riikidega.

Bulgaaria loodab taas elu sisse puhuda ühinemiskõnelustele Montenegro ja Serbiaga ning aidata Albaania ja Makedoonia lähemale liitumisläbirääkimiste alustamisele. Mais võõrustab riik ka esimest EL-i ja Balkani tippkohtumist 15 aasta vältel.

Eesistumine on Bulgaariale ühtlasi ka võimalus parandada oma mainet EL-i korrumpeerunuima riigina. Sofia soovib veenda, et on pärast kümmet aastat EL-is valmis ühinema Schengeni alaga ja liikuma eurotsooniga ühinemise poole.