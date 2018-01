Trumpi endine kampaaniajuht kaebas justiitsministeeriumi kohtusse

USA riigipea Donald Trumpi valmimiskampaania juht esitas eile kaebuse justiitsministeeriumi ja eriuurija Robert Muelleri vastu, kes uurib Trumpi kampaaniameeskonna kokkumängu Venemaaga.

Manaforti advokaadid süüdistavad Muellerit ja justiitsministeeriumi oma seaduslike volituste ületamises.

«Juurdlus on hõlmanud ka Manaforti välismaiseid äritehinguid, mis ulatuvad kuni 2005. aastasse – pea kümnend enne, kui Trumpi presidendikampaania alguse sai – ja need on olnud Ühendriikide valitsusele aastaid teada,» seisis kaebuses.

Justiitsministeeriumi kõneisik teatas, et ehkki Manaforti kaebus on tühine, võib ta öelda, mida tahab.

Manafortile esitatud süüdistused hõlmavad ka paljut, mis ei ole seotud Trumpi kampaaniameeskonnaga – näiteks puudutavad kõige kaalukamad süüdistused ärisidemeid Ukraina endise riigipea Viktor Janukovõtšiga, kelle heaks mitme miljoni dollari väärtuses lobitööd tehti.

Samuti pesid Manafort ja tema kaastööline Rick Gates uurijate arvates välismaiste pangakontode kaudu üle 75 miljoni dollari.

Veel on süüdistused saanud Trumpi endine julgeolekunõunik Michael Flynn ja kampaaniaabi George Papadopoulos.