Bannoni kaheksa paljastust Trumpi kohta

Kuigi Bannoni väiteid ei ole faktiliselt kontrollitud, avanes tal enda sõnul Valge Maja peastrateegina hea võimalus presidendi ja tema meeskonna tööd kõrvalt vaadata. Sellest, mida ta nägi, kirjutas Bannon raamatus «Tuli ja raev. Trumpi Valges Majas.»

Valge Maja kõneisiku Sarah Sandersi sõnul on raamat täis valet ja eksitavaid väiteid.

Siin aga kaheksa olulisemat väidet Bannoni raamatust.

1. Bannon arvas, et Trump Jr.-i venelastega kohtumine oli riigireetmine

Valge Maja peastrateeg Steve Bannon arvab, et Donald Trump Jr.-i 2016. aasta kohtumine rühma venelastega Trump Toweris oli riigireetmine. Venelased olid pakkunud Trumpi pojale Hillary Clintoni kohta mustavat informatsiooni.

Donald Trump Jr. Julgeolekukomitee kuulamisele minemas. | FOTO: JONATHAN ERNST/Reuters

«Kampaaniameeskonna kolm juhtivliiget arvas, et Trump Toweri 25. korruse konverentsiruumis ilma advokaatideta võõrriigi valitsusega kohtuda on hea mõte,» ironiseerib Bannon raamatus. «Isegi kui seda mitte pidada riigireetmiseks, ebapatriootlikuks ja s....s looks, nagu see minu arvates on, tulnuks otsekohe FBI-le [Föderaalsele Juurdlusbüroole] teatada.»

2. Trump oli oma võidust hämmingus

Raamatukatkendis kirjeldatakse Trumpi meeskonna hämmeldust valimisvõidu järel:

«Vahetult pärast kella 20 valimisõhtul, mil sai selgeks et Trump võib tegelikult võita, ütles Trump Jr. oma sõbrale, et tema isa nägi välja nagu oleks vaimu näinud. Melania oli pisarais – ja seda mitte rõõmust.»

3. Trump oli oma ametissevannutamisest marus

«Trump ei nautinud oma ametissevannutamist. Ta oli vihane, et suuremad staarid olid keeldunud kohale ilmumast, talle ei meeldinud majutus Blairi majas ning ta kakles avalikult oma naisega, kes paistis pisarate äärel.»

Donald Trump, Melania Trump ja Donald Trump Jr. ametissevannutamisel. | FOTO: CARLOS BARRIA/REUTERS

Esileedi kabinet on väited tagasi lükanud: «Proua Trump toetas oma abikaasa otsust presidendiks kandideerida ja julgustas teda selles. Ta oli kindel, et ta võidab ja oli väga õnnelik, et nii juhtus.»

4. Valge Maja oli Trumpile vastumeelne

«Tegelikult oli Valge Maja Trumpile vastumeelne ja isegi veidi hirmutav. Ta taandus oma magamistuppa – see oli esimene kord Kennedy administratsioonist alates, mil presidendipaar viibis eraldi magamistubades. Esimestel päevadel palus ta tuua juurde veel kaks teleekraani lisaks juba olemasolevale ning panna uksele lukk, mille peale vallandus lühike vastasseis salateenistusega, kes nõudsid toale ligipääsu.»

5. Ivanka tahab presidendiks saada

Trumpi tütar Ivanka ja tema abikaasa Jared Kushner tegid väidetavalt kokkuleppe, et Ivanka võib tulevikus presidendiks kandideerida.

Ivanka Trump ja Jared Kushner pojaga. | FOTO: SAUL LOEB/AFP

«Kaaludes võimalikke poolt- ja vastuargumente, otsustasid Ivanka ja Jared võtta vastu oma töökohad Läänetiivas ja seda pea kõigi oma tuttavate hoiatuste kiuste. See oli paarile ühine otsus ja mõnes mõttes ka ühine töö. Omavahel olid nad teinud kokkuleppe: kui millalgi tulevikus võimalus avaneb, saab tema (Ivanka) võimaluse presidendiks kandideerida.»

6. Ivanka narris Trumpi soengu pärast

Ivanka mõnitas Donald Trumpi tema väidetava koljunaha vähendamise operatsiooni tõttu.

Donald Trump. | FOTO: SPENCER PLATT/AFP

«Ta kohtles oma isa külmalt, isegi irooniaga, minnes isegi nii kaugele, et heitis teiste ees tema soengu üle nalja. Ta kirjeldas sõpradele selle olemust: täiesti puhas nahk, mis oli peale koljunaha vähendamise operatsiooni sinna jäänud, on peidetud külgedelt ette kammitud juustega, mis on omakorda kinnitatud jäiga juukselakiga. Värv oli saadud tootelt Just for Men – mida kauemaks seda peale jätta, seda tumedamaks see muutub. Trumpi oranžikasblondide juuste põhjus on tema kannatamatus.»

7. Valge Maja ei ole oma tegevuses kindel

Valge Maja asekabinetiülem Katie Walsh küsis kord Jared Kushnerilt, mida administratsioon saavutada üritab. Raamatu kohaselt ei olnud Kushneril sellele vastust anda.

««Ütle mulle kolm asja, millele president keskenduda soovib,» nõudis ta [Katie Walsh]. «Mis on Valge Maja kolm peamist eesmärki?» See on kõige elementaarsem küsimus, millele igal presidendikandidaadil on vastus juba enne Pennsylvania avenüüle kolimist. Kuus nädalat pärast Trumpi ametisseastumist ei olnud Kushneril vastust anda. «Jah, me ilmselt peaksime sellest rääkima,» sõnas ta Walshile.»

8. Flynn teadis, et Venemaa sidemed kujunevad probleemiks

Endine riiklik julgeolekunõunik Michael Flynn teadis, et Moskvast kõne eest raha vastu võtmine võib talle kurjasti kätte maksta.

Michael Flynn. | FOTO: MIKE SEGAR/REUTERS

Enne valimisi olid sõbrad väidetavalt öelnud Flynnile, et venelastelt 45 000 dollarit kõne eest võtmine polnud tõenäoliselt hea mõte. «Noh, see on probleem ainult sel juhul, kui me võidame,» vastas Flynn.