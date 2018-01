Taiwanis võeti uurimise alla Põhja-Koreale naftat müünud mees

Prokuratuur ütles eile õhtul avalduses, et mees eesnimega Chen kuulati üle ja lasti kautsjoni vastu vabaks.

Juurdlust alustati eelmisel nädalal, kui tuli ilmsiks, et Lõuna-Korea võimud on arestinud Hongkongi lipu all seilava laeva, mis rikkus Põhja-Koreale naftat müües ÜRO sanktsioone ja et asjaga on seotud üks Taiwani ettevõte.

Kaohsiungi prokuratuuri sõnul said nad ülekuulamisel teada, et kalandusfirma omanikust kahtlusalune teadis naftamüügi toimumisest rahvusvahelistes vetes, kuid valetas oma laadungi sihtkohaks Hongkongi.

Lõuna-Korea ametnike arvates laadis laev nimega Lighthouse Winmore ühele Põhja-Korea alusele umbes 600 tonni rafineeritud naftatooteid.