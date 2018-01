Mässavad vangid panid Indoneesias vangla põlema

Provintsi vanglaametnik Edy Hardoyo ütles, et mäss sai alguse neljast vangist, kes keeldusid üleviimisest teise vanglasse. Nende protestiga ühinesid teised kinnipeetavad.

Vangid süütasid Banda Acehi vangla, mis on mõeldud 400 kinnipeetavale, kuid kuhu on paigutatud üle 540 vangi. Keegi rahutustes viga ei saanud.

Põlengut saabus kustutama kaheksa tuletõrjeautot ja rahutuste mahasurumiseks saadeti kohale mitusada politseinikku ja sõdurit.

Indoneesias on vanglatest põgenemine võrdlemisi sage, sest kinnipeetavate üle valvavaid valvureid on vähe või on nad vähese väljaõppega, lisaks on vanglad tihti ülerahvastatud.

Käesoleva aasta mais põgenes näiteks Indoneesia Sumatra saarel asuvast Pekanbaru linna vanglast üle 440 vangi, kui valvurid olid lasknud nad kongidest välja palvetama. Möödunud aastal jalutas aga kinnipidamisasutusest välja lapsetapja, pannes endale selga moslemi naiste pearäti ja päikseprillid.