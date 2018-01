Soome elamisloaga ärimees Vene presidendiks kandideerida ei saa

Aleksandr Tšuhlebov. | FOTO: LinkedIn

Vene keskvalimiskomisjon on esitanud taotluse tühistada Tšuhlebovi avaldus, sest vene seadused ei luba presidendiks saada inimesel, kellel on teise riigi elamisluba. Tšuhlebov ise aga kinnitab, et Soome võimud on praeguseks tema elamisloa tühistanud.

Puiduäris tegev Tšuhlebovi üks valimislubadustest on tuua Venemaa pealinna Moskvast Peterburi.

Möödunud kuul keelas valimiskomisjon ka Aleksei Navalnõi osalemise 2018. aasta presidendivalimistel, tuues põhjuseks opositsioonipoliitiku kehtiva kriminaalkaristuse, mispeale on Nalvalnõi kutsunud oma toetajaid üles valimisi boikoteerima.

Praegune president Vladimir Putin (65) teatas järgmiseks ametiajaks kandideerimisest 6. detsembril Nižni Novgorodis kohaliku Gorki-nimelise autotehase 85. sünnipäeval.

Venemaa Föderatsiooni Kommunistliku Partei kandidaadiks on taas kord erakonna juht Gennadi Zjuganov (73) ning esimese kandidaadina kinnitas keskvalimiskomisjon Liberaaldemokraatliku Partei juhi Vladimir Žirinovski (71) kandidatuuri.

Teiste hulgas tahavad valimistel kandideerida vene seltskonna- ja meediategelane Ksenia Sobtšak (36), riigiduuma Õiglase Venemaa erakonna fraktsiooni esimees Sergei Mironov (64), liberaalse Jabloko liider Grigori Javlinski (65), teleajakirjanik Jekaterina Gordon (37) ja äriõigusvahemees Boriss Titov (56).