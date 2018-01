Iraanlane Postimehele protestidest: ma ei usu, et selle taga on välisjõud

Iraani president Hassan Rouhani pildiga plakatit katavad jalajäljed. | FOTO: LIONEL BONAVENTURE/AFP/Scanpix

-Mis on ajanud iraanlased tänavatele?

Ma ei usu, et selle taga on mõni väline jõud. Ma ei ole muidugi mingi sotsioloogia või poliitiliste kriiside ekspert, aga selge on see, et nõudmised on servast serva - alates majanduslikest põhjustest kuni praeguse progressiivsete valitsuse sarjamise ja vana monarhiarežiimi ülistamiseni - ja ka plakatid näitavad, et mingit keskset organiseerimist ei paista.

Iraani meedia püüab näidata, et tänavatele on tulnud ISISe ja terroristide toetajad.

Iraani võimud oli kindlasti šokeeritud, sest kohe reaktsiooni nende poolt ei järgnenud. Ka see annab alust arvata, et tegu polnud etteplaneeritud liikumistega. Meeleavaldused mõisteti hukka alles siis, kui protesteerijate vihaobjektiks said selgelt režiimi esindajad. Peale seda said protsestid ka verise jätku. Viimastel andmetel on praeguseks meeleavaldused toimunud rohkem kui 70 linnas üle Iraani, hukkuid on 24 ja üle 1000 inimese arreteeritud.

Aga arvestades, kui erinevates asukohtades geograafiliselt meeleavaldusi on toimunud, siis see viitab sellele, et keegi on siiski taolisi liikumisi koordineerinud.

Rääkides võimalikest ajenditest, siis majanduslikud raskused on üks neist, aga, nagu ma ütlesin, meeleavaldajate plakatelt loetavad loosungid viitavad palju laiahaardelisemale probleemide ringile. Majandusküsimuse osas pole muidugi tõusev inflatsioon mingi uudis. Inimeste seas levib aga umbusaldus pankade vastu. Osad protesteerivad aga ka selle vastu, et hiljuti Iraani lääne osas toimunud maavärina ohvrid pole saanud siiani riigilt korralikku abi.

Kokkuvõttes mulle tundub, et tegu pole mitte reaktsiooniga mingile konkreetsele sündmusele, vaid see on pigem mitmete probleemide kuhjumise tulem.

-Kes protesteerivad?

Inimesed! Meeleavaldused ei puuduta vaid teatud vähemusgruppe.

-Viimased tõsiseimad meeleavaldused toimusid Iraanis 2009. aastal. Kas annab tõmmata mingeid paralleele toonaste ja praeguste sündmuste vahel?

Võrreldes 2009. aasta sündmustega on erinev see, et siis oli protestiliikumisel kindel juht, kelle kaela toimuvat ajada. Lisaks on praegu tänavatel tunduvalt vähem inimesi, sest siis sai rääkida miljonitest.

Esimene asi, mis ma [seoses praeguste protestidega] kuulsin oli see, et võimud sulgesid Telegrami, mis on populaarsem sõnumirakendus Iraanis. Tõenäoliselt jätkavad nad sotsiaalmeedia piirangutega (piiratud on ka ligipääs Instagramile - toim.) kuni meeleavaldustelaine on möödas. Muidugi võib vaid loota, et pärast seda ligipääs Telegrami taastatakse.

2009. aastal võtsid nad kuuks ajaks maha ka tavasõnumite saatmise võimaluse (ja keelasid Twitteri- toim.) kogu riigis, väites hiljem, et tegu oli vaid tehnilise probleemide, mis praeguseks on lahendatud.

Üks detail veel, valitsuse sõnul tuleb 90 protsenti sotsiaalmeedias tehtavatest üleskutsetest minna meelt avaldama välismaistelt IP-aadressitelt. See on tõsi, aga seal on aga. Nimelt kasutavad praktiliselt kõik iraanlased sotsiaalmeediat kasutades kasutajate asukoha peitmiseks mõeldud virtuaalse privaatvõrgu rakendust VPN. Seega näitab antud süüdistus vaid režiimi püüdu veenda vähemharitud massi, et tegu välisriigi sekkumisega.

-Mis saab olema protsestide lõpptulem?

Ma pole kindel. Isiklikult mulle tundub, et see ei ole suuda riigi suuremas plaanis destabiliseerida. Pigem on tegu vaid järjekordse nn äratuskellaga.

- President Hassan Rouhani on nimetanud proteste võimaluseks, mitte ohuks, kuid lubanud märatsejaid ja seadusest üleastujaid karistada. Mida arvad Iraani riigipea reaktsioonist?

Nagu alati, on see kahetasandiline. Ehk siis, et inimestel on õigus meelt avaldada, aga protsetid ei tohi olla vägivaldsed. Tegelikus elus pole aga rahvale liiga palju ruumi võimude kritiseerimiseks jäetud. Ka meedia on valitsuse käpa all ja seega pole just palju ametlikke viise, kuidas oma muresid tõstatada.

-Ameerika Ühendriigid on avaldanud protestijatele toetust ja Venemaa hoiatanud USA-d Iraani siseasjadesse sekkumise katsete eest. Kui adekvaatne on olnud maailma reatsioon Iraani sündmustele?

Minu hinnangul püüab BBC, Ameerika Hääl ja teised lääne meediakanalid näidata meeleavaldusi rohkem valitsusevastastena kui majandusprobleemidest ajendatuna. Iraani poolt rahastatud allikad aga väidavad, et tänavatele on tulnud ISISe ja terroristide toetajad, kes tahavad mustata islami ja Iraani mainet. Ehk siis ei midagi uut, ikka see sama vana!