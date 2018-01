Trumpi advokaat tahab peatada presidenti «laimava» raamatu avaldamist

Kiri, milles nõuti avaldamise peatamist, saadeti autorile Michael Wolffile ja kirjastusele Henry Holt and Co. Trumpi juristi hinnangul sisaldab raamat mitmeid «valesid või alusetuid väiteid» presidendi kohta.

Raamat «Fire and Fury: Inside the Trump White House» peaks ilmuma 9. jaanuaril, kuid lõigud sellest on juba avaldatud mitmes USA meediaväljaandes.