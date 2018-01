Fotod, mis peaksid kinnitama Vene lennuväe suuri kaotusi Süürias

«Ikkagi tehnika sai kannatada. Esialgsetel anmetel kuus Su-24, üks Su-35S, üks An-72, üks luurelennuk An-30, üks Mi-8,» kirjutab Saponkov. Ta täpsustas, et kaks Su-24 ning Su-35S õnnestus hiljem korda teha, vahendab Rus.Postimees portaali Lenta.ru.

Täpsustatakse, et pildistatud pommitajal on purustatud parem pöördestabilisaator ning kild on läbinud hüdrosüsteemi.

Seevastu Venemaa kaitseministeerium eitab täielikult lennukite kahjustusi, ent tunnistab, et 31. detsembri õhtul toimunud rünnak oli ootamatu ning selle käigus hukkus kaks Vene sõjaväelast.

Kolmapäeval kirjutas ajaleht Kommersant, et aastalõpu rünnakus hävis neli pommitajat Su-24, kaks hävitajat Su-35S, üks transpordilennuk An-72, samuti moonaladu.

Rünnaku järel tugevdati Hmeimimi õhuväebaasi valvet märgatavalt.

Vaata fotosid siit.