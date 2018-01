Macron: lääs võtku endale Süüria rahuprotsessis suurem roll

Prantsuse president Emmanuel Macron kutsus neljapäeval lääneriike etendama Süüria sõja lõpetamises suuremat rolli, öeldes, et konflikti pole võimalik lahendada üksnes "paari" välisjõu kaasabil.

Macroni märkused langevad ajale, kui Venemaa, Türgi ja Iraan loodavad korraldada jaanuari lõpus Venemaal Sotšis Süüria "Rahvusliku Dialoogi Kongressi" osana rahujõupingutustest, milles kriitikud näevad katset marginaliseerida ÜRO toetatud rahukõnelusi Genfis.

Macron ütles Pariisis kõnes Prantsuse diplomaatilisele korpusele, et rahvusvaheline kogukond "ei peaks järele andma teatud jõududele, kes arvavad, et kõigest paaril, kes tunnustavad väljast üht osa opositsioonist, õnnestub leida stabiilne ja püsiv lahendus olukorrale Süürias".

"Selles kontekstis lasub ÜRO-l, piirkondlikel jõududel, Euroopal ja Ühendriikidel suur vastutus ja ma pühendun täielikult edu saavutamisele rahu ülesehitamises Süürias," lausus president.

Macron võõrustab reedel Pariisis Türgi presidenti Recep Tayyip Erdoğani, kelle valitsus toetab Süüria presidendi Bashar al-Assadiga võitlevaid ülestõusnuid. Moskva ja Teheran toetavad Damaskust.

Prantsuse riigipea ütles kõnes ka, et rahu Süürias ja naaberriigis Iraagis on pakiline vajadus, et vältida uusi pühasõdalaste rünnakuid pärast äärmusrühmituse Islamiriik (IS) sõjalist lüüasaamist.

Tema sõnul suunab Prantsusmaa oma jõupingutused vabade ja turvaliste valimiste tagamisele kevadel Iraagis ning Pariis kavatseb olla valvas "välisjõududega seotud mis tahes destabiliseerimise" suhtes.

Presidendi sõnul kavatseb Prantsusmaa püüelda läbirääkimiste pidamise poole Iraaniga "raamleppe" üle islamivabariigi mõju üle Lähis-Idas, et kaitsta 2015. aastal Teherani ja kuue suurriigi vahel sõlmitud tuumalepet, mille saatus on USA presidendi Donald Trumpi vaenulikkuse tõttu küsimärgi all.

"Me jälgime ka edaspidi, et need õigused (mõtte- ja protestivabadus) saaksid täielikult tagatud," ütles Macron Iraanis aset leidnud protestidest rääkides.

Prantsuse president lükkas samas tagasi Trumpi üleskutsed režiimivahetusele Iraanis, öeldes, et kõik otsused riigi tuleviku üle "peavad tulema iraanlastelt endilt".