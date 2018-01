Põhja-Korea nõustus Souli ettepanekuga pidada teisipäeval kõnelusi

Pyongyang nõustus reedel Souli ettepanekuga pidada järgmisel nädalal kõrgetasemelisi läbirääkimisi, teatas suhteid Põhja-Koreaga kureeriv Lõuna-Korea ühinemisministeerium.

"Põhja-Korea edastas täna hommikul meile faksi teel sõnumi, teatades, et võtab vastu Lõuna ettepaneku kõnelusteks 9. jaanuaril," ütles ministeeriumiametnik AFP-le.

Kohtumine toimub kaht Koread lahutavas demilitariseeritud tsoonis asuvas Panmunjomi piirikülas, kus sõlmiti aastatel 1950-1953 kestnud Korea sõja relvarahulepe ja kus Soul ja Pyongyang on sestsaadik reeglina läbirääkimisi pidanud.

Kohtumise päevakord sisaldab Pyeongchangi taliolümpiamänge ja "Koreade-vaheliste suhete parandamise teemat", ütles Lõuna-Korea ühinemisministeeriumi pressiesindaja Baek Tae-hyun.

Aastat 2017 jäävad iseloomustama pingete kasv Korea poolsaarel seoses Põhja-Korea sagedaste raketikatsetuste ja kuuenda tuumakatsetusega. USA teatas aasta algul, et strateegilise kannatlikkuse ajastu suhetes Põhja-Koreaga on lõppenud. 2018. aasta on alanud pingete leevendamisele suunatud žestidega.

Põhja-Korea liider Kim Jong-un ütles uusaastapöördumises, et võib Põhja-Korea sportlased Lõuna-Koreasse lubada ja isegi soovis edu Pyeongchangile.

Sealtpeale on Koreade suhted veidi paranenud ning pärast kaheaastast vaheaega taastati riikidevaheline "kuum liin".